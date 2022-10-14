﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %4,9 düştü

Cuma, 14 Ekim 2022 12:36:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %30,9 artış ve yıllık %24,6 düşüşle 150.051 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %14,9 artış ve yıllık bazda %33,7 düşüşle 104,16 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %4,9 düşüşle 906.534 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %12,4 artışla 745,53 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 197.608 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 96.203 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 78.911 mt alım yapan Hollanda takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Ağustos döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2022

Ocak-Ağustos 2021

Yıllık değişim (%)

Ağustos 2022

Ağustos 2021

Yıllık değişim (%)

İsrail

197.608

181.424

8,92

27.062

30.571

-11,48

Romanya

96.203

46.402

107,33

10.056

409

2358,68

Hollanda

78.911

147.630

-46,55

10.000

30.961

-67,7

Senegal

54.068

17.792

203,89

13.137

3.929

234,36

Kanada

42.692

36.276

17,69

5.000

935

434,76

Fildişi Sahili

38.509

40.443

-4,78

10.170

16.555

-38,57

İtalya

32.491

21.374

52,01

-

-

-

Haiti

29.518

32.829

-10,09

14.300

-

-

Fas

27.614

25.123

9,92

-

-

-

İspanya

27.477

29.233

-6,01

3.999

11.716

-65,87

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan yerel piyasasında filmaşin fiyatları - 41. Hafta

14 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’nin uzun mamul ihracatı durdu, fiyatlar sabit

13 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya ithal inşaat demiri piyasası canlı

13 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı filmaşin fiyatları ASEAN Avrupa’yı hedeflediği için Asya’da rekabetçi kaldı

13 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları çoğunlukla yukarı yönlü

12 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de temel nihai mamul stokları Eylül sonunda %2,3 düştü

12 Eki | Çelik Haberler

Shagang Group Ekim ortası için yerel inşaat demiri fiyatlarını beklentilerin aksine değiştirmedi

11 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan iç piyasasında filmaşin fiyatları - 41. Hafta

11 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

El Marakby: Mısır’ın çelik ihracatının 2022’de desteklenmesi bekleniyor

10 Eki | Çelik Haberler

CELSA: Düşük talep ve artan maliyetler fiyatlarda büyük dalgalanmalara neden oluyor

10 Eki | Çelik Haberler