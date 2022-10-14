Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %4,9 düştü

Cuma, 14 Ekim 2022 12:36:01 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %30,9 artış ve yıllık %24,6 düşüşle 150.051 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %14,9 artış ve yıllık bazda %33,7 düşüşle 104,16 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %4,9 düşüşle 906.534 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %12,4 artışla 745,53 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 197.608 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 96.203 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 78.911 mt alım yapan Hollanda takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Ağustos döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2022 Ocak-Ağustos 2021 Yıllık değişim (%) Ağustos 2022 Ağustos 2021 Yıllık değişim (%) İsrail 197.608 181.424 8,92 27.062 30.571 -11,48 Romanya 96.203 46.402 107,33 10.056 409 2358,68 Hollanda 78.911 147.630 -46,55 10.000 30.961 -67,7 Senegal 54.068 17.792 203,89 13.137 3.929 234,36 Kanada 42.692 36.276 17,69 5.000 935 434,76 Fildişi Sahili 38.509 40.443 -4,78 10.170 16.555 -38,57 İtalya 32.491 21.374 52,01 - - - Haiti 29.518 32.829 -10,09 14.300 - - Fas 27.614 25.123 9,92 - - - İspanya 27.477 29.233 -6,01 3.999 11.716 -65,87

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: