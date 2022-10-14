Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %4,9 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %30,9 artış ve yıllık %24,6 düşüşle 150.051 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %14,9 artış ve yıllık bazda %33,7 düşüşle 104,16 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %4,9 düşüşle 906.534 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %12,4 artışla 745,53 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 197.608 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 96.203 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 78.911 mt alım yapan Hollanda takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Ağustos döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2022
|
Ocak-Ağustos 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Ağustos 2022
|
Ağustos 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
197.608
|
181.424
|
8,92
|
27.062
|
30.571
|
-11,48
|
Romanya
|
96.203
|
46.402
|
107,33
|
10.056
|
409
|
2358,68
|
Hollanda
|
78.911
|
147.630
|
-46,55
|
10.000
|
30.961
|
-67,7
|
Senegal
|
54.068
|
17.792
|
203,89
|
13.137
|
3.929
|
234,36
|
Kanada
|
42.692
|
36.276
|
17,69
|
5.000
|
935
|
434,76
|
Fildişi Sahili
|
38.509
|
40.443
|
-4,78
|
10.170
|
16.555
|
-38,57
|
İtalya
|
32.491
|
21.374
|
52,01
|
-
|
-
|
-
|
Haiti
|
29.518
|
32.829
|
-10,09
|
14.300
|
-
|
-
|
Fas
|
27.614
|
25.123
|
9,92
|
-
|
-
|
-
|
İspanya
|
27.477
|
29.233
|
-6,01
|
3.999
|
11.716
|
-65,87
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: