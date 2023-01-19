Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Kasım döneminde %13,9 düştü

Perşembe, 19 Ocak 2023 12:11:43 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Kasım ayında aylık %22,1 ve yıllık %51,5 düşüşle 54.578 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık %18,9 ve yıllık %55 düşüşle 39,15 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %13,9 düşüşle 1,13 milyon mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık %6,3 düşüşle 894,09 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 265.325 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 124.563 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 73.088 mt alım yapan Senegal takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2022 Ocak-Kasım 2021 Yıllık değişim (%) Kasım 2022 Kasım 2021 Yıllık değişim (%) İsrail 265.325 252.562 +5,05 29.846 23.383 +27,64 Romanya 124.563 65.070 +91,43 4.790 - - Senegal 73.088 29.011 +151,93 - 5.619 - Fas 51.199 25.339 +102,06 ­- - - Kanada 51.076 49.468 +3,25 - 365 - Hollanda 50.147 147.839 -66,08 - - - Fildişi Sahili 42.656 56.075 -23,93 - 536 - Haiti 41.608 45.898 -9,35 - 13.069 - Bulgaristan 36.996 10.279 +259,92 2.852 - - İtalya 35.662 38.426 -7,19 206 - -

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: