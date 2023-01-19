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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Kasım döneminde %13,9 düştü

Perşembe, 19 Ocak 2023 12:11:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Kasım ayında aylık %22,1 ve yıllık %51,5 düşüşle 54.578 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık %18,9 ve yıllık %55 düşüşle 39,15 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %13,9 düşüşle 1,13 milyon mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık %6,3 düşüşle 894,09 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 265.325 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 124.563 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 73.088 mt alım yapan Senegal takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2022

Ocak-Kasım 2021

Yıllık değişim (%)

Kasım 2022

Kasım 2021

Yıllık değişim (%)

İsrail

265.325

252.562

+5,05

29.846

23.383

+27,64

Romanya

124.563

65.070

+91,43

4.790

-

-

Senegal

73.088

29.011

+151,93

-

5.619

-

Fas

51.199

25.339

+102,06

­-

-

-

Kanada

51.076

49.468

+3,25

-

365

-

Hollanda

50.147

147.839

-66,08

-

-

-

Fildişi Sahili

42.656

56.075

-23,93

-

536

-

Haiti

41.608

45.898

-9,35

-

13.069

-

Bulgaristan

36.996

10.279

+259,92

2.852

-

-

İtalya

35.662

38.426

-7,19

206

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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