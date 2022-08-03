Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Haziran döneminde %5,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %42 ve yıllık %18 düşüşle 89.775 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %43,2 düşüş ve yıllık bazda %2,7 artışla 80,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %5,8 artışla 641.621 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %40,1 artışla 550,39 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 158.399 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 86.145 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 68.911 mt alım yapan Hollanda takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Haziran döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2022
|
Ocak-Haziran 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Haziran 2022
|
Haziran 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
158.399
|
126.224
|
25,49
|
28.808
|
16.007
|
79,97
|
Romanya
|
86.145
|
28.322
|
204,16
|
19.143
|
6.923
|
176,51
|
Hollanda
|
68.911
|
85.851
|
-19,73
|
211
|
-
|
-
|
Kanada
|
36.168
|
34.330
|
5,35
|
204
|
3.170
|
-93,56
|
İtalya
|
32.491
|
17.910
|
81,41
|
3.052
|
2.409
|
26,69
|
Senegal
|
29.555
|
13.864
|
113,18
|
-
|
8.013
|
-
|
İspanya
|
20.449
|
12.763
|
60,22
|
4.600
|
7.083
|
-35,06
|
Fildişi Sahili
|
19.157
|
23.888
|
-19,8
|
-
|
16.876
|
-
|
Fas
|
17.097
|
18.713
|
-8,64
|
-
|
161
|
-
|
Bulgaristan
|
15.988
|
1.887
|
747,27
|
11.449
|
682
|
1578,74
Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: