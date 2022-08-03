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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Haziran döneminde %5,8 arttı

Çarşamba, 03 Ağustos 2022 12:25:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %42 ve yıllık %18 düşüşle 89.775 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %43,2 düşüş ve yıllık bazda %2,7 artışla 80,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %5,8 artışla 641.621 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %40,1 artışla 550,39 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 158.399 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 86.145 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 68.911 mt alım yapan Hollanda takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Haziran döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2022

Ocak-Haziran 2021

Yıllık değişim (%)

Haziran 2022

Haziran 2021

Yıllık değişim (%)

İsrail

158.399

126.224

25,49

28.808

16.007

79,97

Romanya

86.145

28.322

204,16

19.143

6.923

176,51

Hollanda

68.911

85.851

-19,73

211

-

-

Kanada

36.168

34.330

5,35

204

3.170

-93,56

İtalya

32.491

17.910

81,41

3.052

2.409

26,69

Senegal

29.555

13.864

113,18

-

8.013

-

İspanya

20.449

12.763

60,22

4.600

7.083

-35,06

Fildişi Sahili

19.157

23.888

-19,8

-

16.876

-

Fas

17.097

18.713

-8,64

-

161

-

Bulgaristan

15.988

1.887

747,27

11.449

682

1578,74

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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