Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Haziran döneminde %5,8 arttı

Çarşamba, 03 Ağustos 2022 12:25:16 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %42 ve yıllık %18 düşüşle 89.775 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %43,2 düşüş ve yıllık bazda %2,7 artışla 80,9 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %5,8 artışla 641.621 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %40,1 artışla 550,39 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 158.399 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 86.145 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 68.911 mt alım yapan Hollanda takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Haziran döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2022 Ocak-Haziran 2021 Yıllık değişim (%) Haziran 2022 Haziran 2021 Yıllık değişim (%) İsrail 158.399 126.224 25,49 28.808 16.007 79,97 Romanya 86.145 28.322 204,16 19.143 6.923 176,51 Hollanda 68.911 85.851 -19,73 211 - - Kanada 36.168 34.330 5,35 204 3.170 -93,56 İtalya 32.491 17.910 81,41 3.052 2.409 26,69 Senegal 29.555 13.864 113,18 - 8.013 - İspanya 20.449 12.763 60,22 4.600 7.083 -35,06 Fildişi Sahili 19.157 23.888 -19,8 - 16.876 - Fas 17.097 18.713 -8,64 - 161 - Bulgaristan 15.988 1.887 747,27 11.449 682 1578,74

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: