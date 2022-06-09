Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Nisan döneminde %5,3 düştü

Perşembe, 09 Haziran 2022 11:12:51 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %31,7 ve yıllık %29 düşüşle 99.673 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %25 ve yıllık bazda %9,5 düşüşle 87,25 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %5,3 düşüşle 397.650 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %25,6 artışla 327,58 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 104.871 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 54.257 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 38.700 mt alım yapan Hollanda takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Nisan döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2022 Ocak-Nisan 2021 Yıllık değişim (%) Nisan 2022 Nisan 2021 Yıllık değişim (%) İsrail 104.871 108.421 -3,27 31.167 24.421 27,62 Romanya 54.257 11.711 363,3 1.021 268 280,97 Hollanda 38.700 85.851 -54,92 - 56.256 - Kanada 34.288 30.954 10,77 19.750 30.662 -35,59 Senegal 21.988 - - 14.298 - - İtalya 20.382 15.501 31,49 - 3.000 - Peru 11.774 23.401 -49,69 - - - Fildişi Sahili 9.267 7.012 32,16 - 2.120 - Sırbistan 7.755 785 887,9 2.408 - - Paraguay 7.494 10.720 -30,09 1.076 1.407 -23,53

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: