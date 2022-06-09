Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Nisan döneminde %5,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %31,7 ve yıllık %29 düşüşle 99.673 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %25 ve yıllık bazda %9,5 düşüşle 87,25 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %5,3 düşüşle 397.650 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %25,6 artışla 327,58 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 104.871 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 54.257 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 38.700 mt alım yapan Hollanda takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Nisan döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Nisan 2022
|
Ocak-Nisan 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Nisan 2022
|
Nisan 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
104.871
|
108.421
|
-3,27
|
31.167
|
24.421
|
27,62
|
Romanya
|
54.257
|
11.711
|
363,3
|
1.021
|
268
|
280,97
|
Hollanda
|
38.700
|
85.851
|
-54,92
|
-
|
56.256
|
-
|
Kanada
|
34.288
|
30.954
|
10,77
|
19.750
|
30.662
|
-35,59
|
Senegal
|
21.988
|
-
|
-
|
14.298
|
-
|
-
|
İtalya
|
20.382
|
15.501
|
31,49
|
-
|
3.000
|
-
|
Peru
|
11.774
|
23.401
|
-49,69
|
-
|
-
|
-
|
Fildişi Sahili
|
9.267
|
7.012
|
32,16
|
-
|
2.120
|
-
|
Sırbistan
|
7.755
|
785
|
887,9
|
2.408
|
-
|
-
|
Paraguay
|
7.494
|
10.720
|
-30,09
|
1.076
|
1.407
|
-23,53
Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: