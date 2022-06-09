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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Nisan döneminde %5,3 düştü

Perşembe, 09 Haziran 2022 11:12:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Nisan ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %31,7 ve yıllık %29 düşüşle 99.673 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %25 ve yıllık bazda %9,5 düşüşle 87,25 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %5,3 düşüşle 397.650 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %25,6 artışla 327,58 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 104.871 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 54.257 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 38.700 mt alım yapan Hollanda takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Nisan döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Nisan 2022

Ocak-Nisan 2021

Yıllık değişim (%)

Nisan 2022

Nisan 2021

Yıllık değişim (%)

İsrail

104.871

108.421

-3,27

31.167

24.421

27,62

Romanya    

54.257

11.711

363,3

1.021

268

280,97

Hollanda

38.700

85.851

-54,92

-

56.256

-

Kanada

34.288

30.954

10,77

19.750

30.662

-35,59

Senegal

21.988

-

-

14.298

-

-

İtalya

20.382

15.501

31,49

-

3.000

-

Peru

11.774

23.401

-49,69

-

-

-

Fildişi Sahili

9.267

7.012

32,16

-

2.120

-

Sırbistan

7.755

785

887,9

2.408

-

-

Paraguay

7.494

10.720

-30,09

1.076

1.407

-23,53

Ocak-Nisan döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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