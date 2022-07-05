Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %11,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %56,1 ve yıllık %101,7 artışla 155.206 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %63,7 ve yıllık bazda %167,2 artışla 142,59 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %11,3 artışla 552.637 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %49,6 artışla 470,01 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 129.655 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 68.700 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 67.047 mt alım yapan Romanya takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Mayıs döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mayıs 2022
|
Ocak-Mayıs 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mayıs 2022
|
Mayıs 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
129.655
|
110.218
|
17,64
|
24.895
|
1.797
|
1285,36
|
Hollanda
|
68.700
|
85.851
|
-19,98
|
30.000
|
-
|
-
|
Romanya
|
67.047
|
21.399
|
213,32
|
12.791
|
9.688
|
32,03
|
Kanada
|
36.085
|
31.159
|
15,81
|
1.797
|
205
|
776,59
|
Senegal
|
29.585
|
5.850
|
405,73
|
7.614
|
5.850
|
30,15
|
İtalya
|
29.567
|
15.501
|
90,74
|
9.185
|
-
|
-
|
Fildişi Sahili
|
19.157
|
7.012
|
173,2
|
9.889
|
-
|
-
|
Fas
|
17.014
|
18.553
|
-8,3
|
9.750
|
7.470
|
30,52
|
İspanya
|
15.849
|
5.680
|
179,03
|
10.000
|
2.493
|
301,12
|
Peru
|
11.774
|
33.525
|
-64,88
|
-
|
10.124
|
-
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: