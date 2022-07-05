Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %11,3 arttı

Salı, 05 Temmuz 2022 10:46:06 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %56,1 ve yıllık %101,7 artışla 155.206 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %63,7 ve yıllık bazda %167,2 artışla 142,59 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %11,3 artışla 552.637 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %49,6 artışla 470,01 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 129.655 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 68.700 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 67.047 mt alım yapan Romanya takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Mayıs döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2022 Ocak-Mayıs 2021 Yıllık değişim (%) Mayıs 2022 Mayıs 2021 Yıllık değişim (%) İsrail 129.655 110.218 17,64 24.895 1.797 1285,36 Hollanda 68.700 85.851 -19,98 30.000 - - Romanya 67.047 21.399 213,32 12.791 9.688 32,03 Kanada 36.085 31.159 15,81 1.797 205 776,59 Senegal 29.585 5.850 405,73 7.614 5.850 30,15 İtalya 29.567 15.501 90,74 9.185 - - Fildişi Sahili 19.157 7.012 173,2 9.889 - - Fas 17.014 18.553 -8,3 9.750 7.470 30,52 İspanya 15.849 5.680 179,03 10.000 2.493 301,12 Peru 11.774 33.525 -64,88 - 10.124 -

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: