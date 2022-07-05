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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %11,3 arttı

Salı, 05 Temmuz 2022 10:46:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %56,1 ve yıllık %101,7 artışla 155.206 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %63,7 ve yıllık bazda %167,2 artışla 142,59 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %11,3 artışla 552.637 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %49,6 artışla 470,01 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 129.655 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 68.700 mt filmaşin alımı yapan Hollanda ve 67.047 mt alım yapan Romanya takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Mayıs döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mayıs 2022

Ocak-Mayıs 2021

Yıllık değişim (%)

Mayıs 2022

Mayıs 2021

Yıllık değişim (%)

İsrail

129.655

110.218

17,64

24.895

1.797

1285,36

Hollanda

68.700

85.851

-19,98

30.000

-

-

Romanya

67.047

21.399

213,32

12.791

9.688

32,03

Kanada

36.085

31.159

15,81

1.797

205

776,59

Senegal

29.585

5.850

405,73

7.614

5.850

30,15

İtalya

29.567

15.501

90,74

9.185

-

-

Fildişi Sahili

19.157

7.012

173,2

9.889

-

-

Fas

17.014

18.553

-8,3

9.750

7.470

30,52

İspanya

15.849

5.680

179,03

10.000

2.493

301,12

Peru

11.774

33.525

-64,88

-

10.124

-

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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