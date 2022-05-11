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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Mart döneminde %7,3 arttı

Çarşamba, 11 Mayıs 2022 12:27:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %58 ve yıllık %35,4 artışla 147.110 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %57,8 ve yıllık bazda %67,7 artışla 117,4 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %7,3 artışla 299.825 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %47,2 artışla 241,94 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 74.518 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 53.488 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 38.700 mt alım yapan Hollanda takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Mart döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2022

Ocak-Mart 2021

Yıllık değişim (%)

Mart 2022

Mart 2021

Yıllık değişim (%)

İsrail

74.518

84.000

-11,29

33.379

16.932

97,14

Romanya    

53.488

11.444

367,39

34.697

4.008

765,69

Hollanda

38.700

29.596

30,76

28.582

29.596

-3,43

İtalya

20.356

12.501

62,83

11.419

12.439

-8,20

Kanada

15.099

-

-

3.714

-

-

Peru

11.774

23.401

-49,69

-

12.513

-

Fildişi Sahili

9.267

4.892

89,43

-

-

-

Senegal

7.627

-

-

5.407

-

-

Fas

7.264

10.826

-32,90

265

10.507

-97,48

Paraguay

6.418

9.313

-31,09

379

2.681

-85,86

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: filmaşin uzun ürünler Türkiye Avrupa çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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