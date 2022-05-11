Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Mart döneminde %7,3 arttı

Çarşamba, 11 Mayıs 2022 12:27:11 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %58 ve yıllık %35,4 artışla 147.110 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %57,8 ve yıllık bazda %67,7 artışla 117,4 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %7,3 artışla 299.825 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %47,2 artışla 241,94 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 74.518 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 53.488 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 38.700 mt alım yapan Hollanda takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Mart döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2022 Ocak-Mart 2021 Yıllık değişim (%) Mart 2022 Mart 2021 Yıllık değişim (%) İsrail 74.518 84.000 -11,29 33.379 16.932 97,14 Romanya 53.488 11.444 367,39 34.697 4.008 765,69 Hollanda 38.700 29.596 30,76 28.582 29.596 -3,43 İtalya 20.356 12.501 62,83 11.419 12.439 -8,20 Kanada 15.099 - - 3.714 - - Peru 11.774 23.401 -49,69 - 12.513 - Fildişi Sahili 9.267 4.892 89,43 - - - Senegal 7.627 - - 5.407 - - Fas 7.264 10.826 -32,90 265 10.507 -97,48 Paraguay 6.418 9.313 -31,09 379 2.681 -85,86

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: