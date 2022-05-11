Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Mart döneminde %7,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %58 ve yıllık %35,4 artışla 147.110 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %57,8 ve yıllık bazda %67,7 artışla 117,4 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Öte yandan, bu yılın Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %7,3 artışla 299.825 mt oldu. Bu ihracatın geliri yıllık bazda %47,2 artışla 241,94 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 74.518 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 53.488 mt filmaşin alımı yapan Romanya ve 38.700 mt alım yapan Hollanda takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Mart döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2022
|
Ocak-Mart 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Mart 2022
|
Mart 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
74.518
|
84.000
|
-11,29
|
33.379
|
16.932
|
97,14
|
Romanya
|
53.488
|
11.444
|
367,39
|
34.697
|
4.008
|
765,69
|
Hollanda
|
38.700
|
29.596
|
30,76
|
28.582
|
29.596
|
-3,43
|
İtalya
|
20.356
|
12.501
|
62,83
|
11.419
|
12.439
|
-8,20
|
Kanada
|
15.099
|
-
|
-
|
3.714
|
-
|
-
|
Peru
|
11.774
|
23.401
|
-49,69
|
-
|
12.513
|
-
|
Fildişi Sahili
|
9.267
|
4.892
|
89,43
|
-
|
-
|
-
|
Senegal
|
7.627
|
-
|
-
|
5.407
|
-
|
-
|
Fas
|
7.264
|
10.826
|
-32,90
|
265
|
10.507
|
-97,48
|
Paraguay
|
6.418
|
9.313
|
-31,09
|
379
|
2.681
|
-85,86
Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: