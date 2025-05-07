Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Mart döneminde %17,1 düştü, aylık bazda %300’e yakın artış kaydedildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı Mart ayında aylık %289,7 ve yıllık %35,6 artışla 185.661 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %293,1 ve 2024 yılının Mart ayına kıyasla %27,4 artışla 107,84 milyon $ oldu.

Ocak-Mart döneminde ise, Türkiye 'nin filmaşin ihracatı yıllık %17,1 düşüşle 288,617 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %26,4 düşüşle 167,41 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Ocak - Mart 2025

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 124.817 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 24.223 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve 18.768 mt ithalat yapan İtalya takip etti.

Yılın ilk üç ayında Türkiye ’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2025 Ocak-Mart 2024 Yıllık değişim

(%) Mart 2025 Mart 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 124.817 113.936 9,6 82.881 49.694 66,8 Bulgaristan 24.223 28.971 -16,4 19.301 16.456 -14,7 İtalya 18.768 16.173 16 15.751 9.023 74,6 Libya 15.665 - - 8.174 - - Avustralya 12.796 18.640 -31,4 4.493 8.775 -48,8 İspanya 11.545 22.688 -49,1 11.545 18.969 -39,1 Haiti 7.891 4.627 70,5 7.467 - - BAE 7.027 - - 6.015 - - Estonya 6.896 - - 6.453 - - Bosna-Hersek 5.932 21.480 -72,4 5.932 13.871 -57,2

Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Mart 2025