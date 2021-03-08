Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak ayında %8,3 azaldı

Pazartesi, 08 Mart 2021 16:03:46 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %15,6 ve yıllık %8,3 düşüşle 102.480 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %13,8 düşüş ve yıllık bazda %2,5 artışla 53,23 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 46.497 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 27.962 mt filmaşin alımı yapan Haiti ve 8.017 mt alım yapan Peru takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2021 Ocak 2020 Yıllık değişim (%) İsrail 46.497 45.478 2,24 Haiti 27.962 - - Peru 8.017 - - Paraguay 3.087 2.171 42,19 Gana 2.817 - - Dominik Cumhuriyeti 2.764 - - Lübnan 2.040 1.773 15,06 Jamaika 2.000 - - Brezilya 1.888 - - Trinidad ve Tobago 1.281 288 344,79

Ocak ayında Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: