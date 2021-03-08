﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak ayında %8,3 azaldı

Pazartesi, 08 Mart 2021 16:03:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı aylık %15,6 ve yıllık %8,3 düşüşle 102.480 mt olurken, bu ihracatın geliri aylık bazda %13,8 düşüş ve yıllık bazda %2,5 artışla 53,23 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında, Türkiye'nin filmaşin ihracat pazarları arasında birinci sırada yer alan İsrail’e yaptığı ihracat 46.497 mt seviyesinde kaydedilirken, İsrail’i 27.962 mt filmaşin alımı yapan Haiti ve 8.017 mt alım yapan Peru takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

Ocak 2021

Ocak 2020

Yıllık değişim (%)

İsrail

46.497

45.478

2,24

Haiti

27.962

-

-

Peru

8.017

-

-

Paraguay

3.087

2.171

42,19

Gana

2.817

-

-

Dominik Cumhuriyeti

2.764

-

-

Lübnan

2.040

1.773

15,06

Jamaika

2.000

-

-

Brezilya

1.888

-

-

Trinidad ve Tobago

1.281

288

344,79

Ocak ayında Türkiye'nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  uzun ürünler  Türkiye  çelik üretimi  Avrupa  filmaşin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

09  Mar

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak ayında %1,6 arttı
08  Mar

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak ayında %9,9 azaldı
02  Mar

TÇÜD: Türkiye çelik sektörünün çelik ithalatını azaltmaya yönelik önlem alması gerekiyor
02  Mar

Kaptan yeni filmaşin tesisiyle ürün portföyünü genişletecek
09  Şub

Türkiye'nin soğuk sac ithalatı 2020’de %8,1 arttı