Türkiye'nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2026'nın Eylül ayında düştü

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Eylül ayında bir önceki ay kaydedilen %75,8 seviyesine kıyasla artış göstererek %74,2 seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı %75,6 seviyesinde kaydedilmişti.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı, Ağustos ayında kaydedilen %73,9 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen %72,9 seviyelerine kıyasla %74 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Türkiye'nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise %74,2 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %73,5'e ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen %74'e kıyasla yükseldi.