Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2026’nın Nisan ayında yükseldi

Pazartesi, 27 Nisan 2026 10:51:35 (GMT+3)   |   İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Nisan ayında bir önceki ay kaydedilen %74,8 seviyesine kıyasla artış göstererek %75,1 seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı %72,7 seviyesinde kaydedilmişti.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı, Mart ayında kaydedilen %73,5 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen %71,3 seviyelerine kıyasla %72,4 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise %73,8 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %73,3’e kıyasla artış ve 2025 yılının Nisan ayında kaydedilen %74,3’e kıyasla düşüş gösterdi.


Benzer Haber ve Analizler

STAR DEMİR ÇELİK A.Ş.: Savunma ve ağır sanayinin dev ebatlı entegre çözüm merkeziyiz

09 Nis | Röportaj

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2026’nın Mart ayında düştü

27 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2026’nın Şubat ayında düştü

24 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2026’nın Ocak ayında düştü

23 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2025’in Aralık ayında arttı

26 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2025’in Kasım ayında arttı

25 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2025’in Ekim ayında düştü

27 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2025’in Eylül ayında arttı

24 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2025’in Ağustos ayında düştü

25 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2025’in Temmuz ayında düştü

28 Tem | Çelik Haberler





