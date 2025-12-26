 |  Giriş 
Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2025’in Aralık ayında arttı

Cuma, 26 Aralık 2025 15:23:33 (GMT+3)   |   İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen %75,3 seviyesine kıyasla artış göstererek %75,8 seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı %75,7 seviyesinde kaydedilmişti.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı, Kasım ayında kaydedilen %72,8 ve geçtiğimiz yılın Aralık ayında kaydedilen %71,4 seviyelerine kıyasla %74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise %74,4 seviyesinde yer alarak bir önceki aya kıyasla değişmedi ve 2024 yılının Aralık ayında kaydedilen %75,8’e kıyasla düşüş 


Etiketler: Türkiye Avrupa İmalat 

