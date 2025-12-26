Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2025’in Aralık ayında arttı

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Aralık ayında bir önceki ay kaydedilen %75,3 seviyesine kıyasla artış göstererek %75,8 seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı %75,7 seviyesinde kaydedilmişti.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı, Kasım ayında kaydedilen %72,8 ve geçtiğimiz yılın Aralık ayında kaydedilen %71,4 seviyelerine kıyasla %74,1 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise %74,4 seviyesinde yer alarak bir önceki aya kıyasla değişmedi ve 2024 yılının Aralık ayında kaydedilen %75,8’e kıyasla düşüş