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Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2026’nın Haziran ayında yükseldi

Çarşamba, 24 Haziran 2026 14:06:41 (GMT+3)   |   İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Haziran ayında bir önceki ay kaydedilen %76,1 seviyesine kıyasla artış göstererek %76,3 seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı %74,7 seviyesinde kaydedilmişti.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı, Mayıs ayında kaydedilen %73,5 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen %71,2 seviyelerine kıyasla %73,8 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise %74,5 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %74,2’ye kıyasla artış ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen %73,6’ya kıyasla düşüş gösterdi.


Etiketler: Türkiye Avrupa İmalat 

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