Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2026’nın Ocak ayında düştü

Cuma, 23 Ocak 2026 14:29:58 (GMT+3)   |   İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen %75,8 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %75,6 seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı %76,1 seviyesinde kaydedilmişti.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı, Aralık ayında kaydedilen %74,1 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen %70,1 seviyelerine kıyasla %74 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise %74,1 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %74,4 ve 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen %74,6’ya kıyasla düşüş gösterdi.


