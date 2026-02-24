Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2026’nın Şubat ayında düştü

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Şubat ayında bir önceki ay kaydedilen %75,6 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %75,5 seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Şubat ayında ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı %75 seviyesinde kaydedilmişti.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı, Ocak ayında kaydedilen %74 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen %70,1 seviyelerine kıyasla %73,6 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise %73,5 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %74,1 ve 2025 yılının Şubat ayında kaydedilen %74,5’e kıyasla düşüş gösterdi.