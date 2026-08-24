Türkiye'nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2026'nın Ağustos ayında arttı

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Ağustos ayında bir önceki ay kaydedilen %75,7 seviyesine kıyasla artış göstererek %75,8 seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı %73,7 seviyesinde kaydedilmişti.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı, Temmuz ayında kaydedilen %73,4 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen %72,4 seviyelerine kıyasla %73,9 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Türkiye'nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise %73,5 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %74,9'a kıyasla düştü ve 2025 yılının Ağustos ayına kıyasla değişiklik göstermedi.