Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2026’nın Mayıs ayında yükseldi

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Mayıs ayında bir önceki ay kaydedilen %75,1 seviyesine kıyasla artış göstererek %76,1 seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı %73,9 seviyesinde kaydedilmişti.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı, Nisan ayında kaydedilen %72,5 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen %71 seviyelerine kıyasla %73,5 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise %74,2 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %73,8’e kıyasla artış ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen %75’e kıyasla düşüş gösterdi.