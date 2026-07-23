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Türkiye'nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2026'nın Temmuz ayında düştü

Perşembe, 23 Temmuz 2026 10:59:36 (GMT+3)   |   İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Temmuz ayında bir önceki ay kaydedilen %76,3 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %75,7 seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı %74,7 seviyesinde kaydedilmişti.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı, Haziran ayında kaydedilen %73,8 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen %72,5 seviyelerine kıyasla %73,4 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Türkiye'nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise %73,9 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %74,5'e ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen %74,2'ye kıyasla düşüş gösterdi.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Türkiye Avrupa İmalat 

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