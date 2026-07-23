Türkiye'nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2026'nın Temmuz ayında düştü

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Temmuz ayında bir önceki ay kaydedilen %76,3 seviyesine kıyasla düşüş göstererek %75,7 seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı %74,7 seviyesinde kaydedilmişti.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı, Haziran ayında kaydedilen %73,8 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen %72,5 seviyelerine kıyasla %73,4 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Türkiye'nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise %73,9 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %74,5'e ve 2025 yılının Temmuz ayında kaydedilen %74,2'ye kıyasla düşüş gösterdi.