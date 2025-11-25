 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2025’in Kasım ayında arttı

Salı, 25 Kasım 2025 14:58:05 (GMT+3)   |   İstanbul

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen %74,7 seviyesine kıyasla artış göstererek %75,3 seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı %75,1 seviyesinde kaydedilmişti.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı, Ekim ayında kaydedilen %74,1 ve geçtiğimiz yılın Kasım ayında kaydedilen %71,8 seviyelerine kıyasla %72,8 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise %74,4 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %74,2’ye kıyasla artış ve 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen %76,1’e kıyasla düşüş göstermiş oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa İmalat 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2025’in Ekim ayında düştü

27 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2025’in Eylül ayında arttı

24 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2025’in Ağustos ayında düştü

25 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2025’in Temmuz ayında düştü

28 Tem | Çelik Haberler

Gemkom Makine SSAB’ye paslanmaz çelik gövdeden pota tedarik edecek

02 Tem | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2025’in Haziran ayında arttı

25 Haz | Çelik Haberler

Türkiye imalat sanayisinde ihracat iklimi güçlenmeye devam ediyor

11 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Mayıs’ta aylık bazda arttı

23 May | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Nisan’da aylık bazda düştü

24 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı Mart’ta aylık bazda düştü

25 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis