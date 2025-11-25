Türkiye’nin ana metal sanayisi kapasite kullanımı 2025’in Kasım ayında arttı

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan ön verilere göre Türkiye ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı bu yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen %74,7 seviyesine kıyasla artış göstererek %75,3 seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında ana metal sanayisinin kapasite kullanım oranı %75,1 seviyesinde kaydedilmişti.

Bununla birlikte söz konusu ayda makine ve ekipmanları hariç olmak üzere metal eşya imalatında kapasite kullanım oranı, Ekim ayında kaydedilen %74,1 ve geçtiğimiz yılın Kasım ayında kaydedilen %71,8 seviyelerine kıyasla %72,8 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Türkiye’nin genel imalat sanayisi kapasite kullanım oranı ise %74,4 seviyesinde yer alarak bir önceki ay kaydedilen %74,2’ye kıyasla artış ve 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen %76,1’e kıyasla düşüş göstermiş oldu.