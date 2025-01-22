Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Aralık’ta aylık %26,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %26,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %19,9 artış göstererek 238.993 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %28,1 ve yıllık %20,6 artışla 108.753 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %45,5’ini oluşturdu.
Öte yandan Aralık ayında yeni kamyonet kayıtları Kasım ayına kıyasla %10 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %11,3 artış göstererek 21.466 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %9’unu oluşturdu.