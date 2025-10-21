 |  Giriş 
Çelik ihracatçıları Romanya’dan yeni iş birlikleriyle döndü

Salı, 21 Ekim 2025 12:31:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Türkiye’nin çelik ihracatında en büyük pazarı konumundaki Romanya’ya düzenlediği sektörel ticaret heyetiyle iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendirdi. 530’un üzerinde ikili iş görüşmesi yapılan etkinlikte Türk çelik üreticileri ve ihracatçıları, Romanya’nın yanı sıra bölge ülkelerinden gelen ithalatçılarla da bir araya gelerek yeni iş fırsatlarını değerlendirdi.

Romanya, Türk çeliğinin Avrupa’daki en güçlü pazarı

Romanya, son yıllarda Türkiye’nin çelik ihracatında en önemli pazar haline geldi. 2024 yılında Türkiye’nin Romanya’ya çelik ihracatı miktar bazında %47,7 artışla 1,6 milyon mt’a, 2025’in ilk dokuz ayında ise %13,8 artışla 1,43 milyon mt’a ulaştı.

Romanya’ya yapılan ihracat, Türkiye’nin toplam çelik ihracatı içindeki %9,8’lik payıyla ilk sırada yer aldı.

Adnan Aslan: Romanya’ya yönelik istikrarlı adımlarımız meyvesini veriyor

Heyetin ardından yaptığı değerlendirmede Romanya’nın Türk çelik sektörü için stratejik önem taşıdığını belirten ÇİB Başkanı Adnan Aslan, bu organizasyonla sadece mevcut iş birliklerini güçlendirmekle kalmadıklarını, aynı zamanda yeni ticari ortaklıkların da temellerini attıklarını ifade etti.

Romanya’nın Balkanlar ve Orta Avrupa’ya açılan bir köprü olduğunu vurgulayan Aslan, “Avrupa pazarında rekabet gücümüzü artırmak için çalışıyoruz. Türk çelik sektörünün bölgedeki etkisi, kalitesi, lojistik avantajı ve üretim kapasitesiyle her geçen gün artıyor. Romanya’nın altyapı, inşaat ve sanayi yatırımlarındaki artış, Türk çelik sektörü için yeni fırsatlar yaratıyor,” şeklinde konuştu.

Romanya’nın Avrupa Birliği fonlarıyla yürüttüğü dönüşüm projelerinin çeliğe yönelik talebi artırdığını belirten Aslan, Türkiye çelik sektörünün bu dönüşüm sürecinde kalite, sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim kabiliyetleriyle güçlü bir ortak olmayı hedeflediğini ifade etti.


