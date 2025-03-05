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Türk çelik ihracatçıları Balkanlar’daki varlığını artırmayı hedefliyor

Çarşamba, 05 Mart 2025 14:14:12 (GMT+3)   |   İstanbul

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Türkiye’nin Balkanlar’daki etkinliğini artırmak, pazardaki varlığını güçlendirmek ve yeni iş birlikleri kurmak amacıyla 24-26 Şubat tarihlerinde Kosova’nın başkenti Priştine’ye bir ticaret heyeti gerçekleştirdi. Birlik, bu kapsamda yapılacak görüşmelerle Türkiye ile Kosova arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedefliyor. Heyete katılan 28 Türk şirketin 150 ithalatçı firmayla ikili görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.

2024 yılında Kosova’nın çelik ithalatında Türkiye’nin %40’lık bir paya sahip olduğunu vurgulayan ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, 2025 yılında bu payın %60’a çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Düzenlenen ticaret heyetlerinin ihracatı artırma açısından büyük bir fırsat yarattığını vurgulayan Aslan, “2024 yılında tonaj bazında yıllık %21,8 artışla 17,7 milyon mt, değer bazında ise %8,6 artışla 16,1 milyar $ ihracat gerçekleştirdik. 2025 yılında bu rakamı daha yukarı taşımak istiyoruz ve bu yıl Türkiye çelik sektörü ihracatının 18 milyar $ olmasını bekliyoruz. Çelik sektöründe korumacılık, kota ve vergiler ihracatta ciddi zorluk çıkarsa da var olduğumuz pazarlarda güçlenerek ve yeni pazarlara girerek ihracatımızı korumayı hedefliyoruz. Ayrıca, ihracatı yükseltmek için katma değerli ürünlere yönelmek gerektiğinin farkındayız. Türk üreticiler de şu anda katma değeri yüksek ürünler için ciddi yatırımlar yapıyor." dedi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Ticaret 

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