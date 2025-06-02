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Kardemir’in Mayıs sevkiyatları rekor seviyeye ulaştı

Pazartesi, 02 Haziran 2025 16:22:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), Mayıs ayında gerçekleştirdiği 81.326 mt nervürlü inşaat demiri ve toplam 254.300 mt nihai mamul sevkiyatıyla aylık bazda en yüksek sevkiyat tonajına ulaştı.

Yılın ilk beş ayında üreticinin toplam sevkiyatı 1,77 milyon mt seviyesinde yer alarak bugüne kadar kaydedilen en yüksek kümülatif sevkiyat oldu. 2025 yılında satış tonajının 2,5 milyon mt’a ulaşmasını hedefleyen şirket, bu hedef doğrultusunda üretimine hız verdiğini belirtti.   

Şirket açıklamasında, “Bu başarı, sürdürülebilir üretim gücümüz ve etkin sevkiyat süreçlerimizle Türk sanayisine sağladığımız katkının güçlü göstergesidir. Hedef odaklı üretim anlayışı ve planlı organizasyon yapısıyla şirketimiz, yıl sonu hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Ticaret  Kardemir 

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