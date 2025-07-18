İngiltere ve Türkiye serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine ilişkin görüşmelerde ilerleme kaydetti

İngiltere Ticaret ve İşletme Bakanlığı, serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesine yönelik Türkiye ile gerçekleştirdiği ilk tur müzakerelerin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Taraflar, görüşmelerde mal ticaretine yönelik ana hatların ve ortak hedeflerin belirlenmesine odaklandı.

28 milyar £’luk ticari ilişki

2024 yılında İngiltere ile Türkiye arasındaki ikili ticaret yaklaşık 28 milyar £ seviyesinde yer aldı ve böylelikle Türkiye, İngiltere’nin 16. büyük ticaret partneri oldu. İngiltere dünyanın en büyük ikinci hizmet ihracatçısı olmasına rağmen hizmetler, İngiltere’nin Türkiye’ye yaptığı ihracatın yalnızca %34’ünü oluşturdu. Güncellenen serbest ticaret anlaşmasıyla hizmet ticaretinin artırılması, işletmeler için fırsatlar yaratılması ve istihdam ile ekonomik büyümenin desteklenmesi bekleniyor.

Müzakerelerin ana başlıkları

Verimli ve yapıcı geçtiği ifade edilen ilk tur müzakerelerde ticaret, mal ve hizmetler, sürdürülebilirlik ve ticaret uygulamalarında iş birliği konuları ele alındı. Dijital, finansal ve profesyonel iş hizmetleri dahil olmak üzere hizmet ticareti konusunda da verimli görüşmeler gerçekleştirildi.

İkinci tur müzakerelerin bu yılın sonbahar aylarında yapılması planlanıyor.