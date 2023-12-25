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Türkiye Çin ve Tayvan’dan ithal paslanmaz çelik ürünlere uygulanan vergiye yönelik inceleme başlattı

Pazartesi, 25 Aralık 2023 10:12:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, Türkiye, Çin ve Tayvan’dan ithal “demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller” başlığı altında bulunan bazı paslanmaz çelik ürünlere uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattı. Mevcut antidamping vergileri 31 Aralık tarihinde sona erecek.

İnceleme yerel üretici Marcegaglia TR Paslanmaz Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin önlemin sona ermesinin dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceği gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine başlatıldı. Söz konusu ürünlere yönelik 2013 yılında getirilen ve 2018 yılında revize edilen nihai antidamping önlemleri şirkete bağlı olarak Çin için CIF bedelin %13,82-25,27’si arasında ve Tayvan için CIF bedelin %7,98-11,50’si arasında değişen oranlarda yer alıyor.

İncelemeye tabi söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00 ve 7306.61.10.00.00 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler Türkiye Avrupa Kota ve Vergiler 

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