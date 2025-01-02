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Türkiye bazı boyalı sac ürünleri için yeni vergi oranı açıkladı

Perşembe, 02 Ocak 2025 13:38:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Resmi gazetede yayımlanan açıklamaya göre Türkiye, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’ne yapılan güncellemede boron ilaveli boyalı sac için eklenen yeni kodlar altındaki ürünlere vergi getirdi. Söz konusu vergiler 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Tarife cetvelinde 7225.99.00.00.21 kodu altında yer alan kalınlığı 0,30 mm’yi geçmeyen ve 7225.99.00.00.22 kodu altındaki kalınlığı 0,30 mm’yi geçen boyalı saca %20 oranında gümrük vergisi getirilirken, 7225.99.00.00.29 kodu altındaki ürünlere %15 oranında vergi uygulanacak. Bununla birlikte, transformatör çekirdeği ve transformatör imal eden tesislerin taneleri yönlendirilmiş silisyumlu elektrik çeliğini kendi üretimlerinde girdi olarak kullanmak üzere doğrudan ithalatında gümrük vergisi sıfır oranında uygulanacak.

Söz konusu ürünler dışında vergi oranlarında bir değişiklik bildirilmedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın başında genişliği 500 mm'nin altında kalan galvanizli şerit ve yine genişliği 500 mm’yi geçmeyen boyalı saca %20 oranında vergi gelirken, paslanmaz soğuk rulo saca uygulanan vergi %8’den %12’ye yükseltilmişti. Bununla birlikte alaşımlı sıcak rulo sac ve haddeciler ile kaynaklı boru üreticileri tarafından ithal edilen sıcak rulo saca yönelik vergi %13, alaşımsız sıcak rulo sac ve beyaz eşya üreticileri tarafından ithal edilen soğuk rulo saca yönelik vergi %15, alaşımsız soğuk rulo saca yönelik vergi ise %17 oranında yer almaya devam ediyor. 


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Kota ve Vergiler 

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