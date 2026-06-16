Türkiye, Çin ve Güney Kore’den ithal soğuk haddelenmiş ve kaplamalı yassı çeliğe antidamping vergisi getirdi

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre Ticaret Bakanlığı, Çin ve Güney Kore’den ithal soğuk haddelenmiş yassı çelik (tavlanmamış olanlar hariç), galvaniz kaplanmış yassı çelik ve boyalı yassı çeliğe yönelik başlattığı antidamping soruşturmasına ilişkin nihai kararını bildirdi.

1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan soruşturmada Çin ve Güney Kore’den yapılan söz konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerel sektöre zarar verdiği tespit edildi. Bunun sonucunda 16 Haziran tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanacak antidamping vergileri Çin için şirket bazında %22,37-32,40, Güney Kore için ise şirket bazında %10,48-27 arasında değişen oranlarda uygulanacak.

Çin’den ithal söz konusu ürün ithalatının 2021 yılında kaydedilen 440.475 mt’dan soruşturma döneminde 613.278 mt’a, Güney Kore’den söz konusu ürün ithalatının ise 2021 yılında kaydedilen 318.259 mt’dan soruşturma döneminde 589.078 mt’a yükseldiği bildirildi.

Çin ve Güney Kore’den söz konusu ürün ithalatının toplam ithalat içerisindeki payı 2021 yılında %41, 2022 yılında %43, 2023 yılında %52 ve soruşturma döneminde %53 olarak kaydedildi.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209.15.00.10.00, 7209.15.00.90.00, 7209.16.90.10.00, 7209.16.90.90.00, 7209.17.90.10.00, 7209.17.90.90.00, 7209.18.91.10.00, 7209.18.91.90.00, 7209.18.99.10.00, 7209.18.99.90.00, 7209.25.00.10.00, 7209.25.00.90.00, 7209.26.90.10.00, 7209.26.90.90.00, 7209.27.90.10.00, 7209.27.90.90.00, 7209.28.90.10.00, 7209.28.90.90.00, 7209.90.20.11.00, 7209.90.20.19.00, 7209.90.80.21.11, 7209.90.80.21.19, 7209.90.80.29.11, 7209.90.80.29.19, 7210.41.00.10.11, 7210.41.00.10.19, 7210.41.00.90.11, 7210.41.00.90.19, 7210.49.00.10.11, 7210.49.00.10.19, 7210.49.00.90.11, 7210.49.00.90.19, 7210.70.80.10.11, 7210.70.80.10.19, 7210.70.80.90.11, 7210.70.80.90.19, 7210.90.80.10.11, 7210.90.80.10.19, 7210.90.80.90.11, 7210.90.80.90.19, 7211.23.30.00.11, 7211.23.30.00.12, 7211.23.30.00.19, 7211.23.80.10.11, 7211.23.80.10.19, 7211.23.80.90.11, 7211.23.80.90.13, 7211.23.80.90.19, 7211.29.00.10.11, 7211.29.00.10.12, 7211.29.00.21.00, 7211.29.00.29.00, 7211.29.00.31.00, 7211.29.00.39.00, 7211.90.20.11.00, 7211.90.20.19.00, 7211.90.20.21.11, 7211.90.20.21.19, 7211.90.20.29.11, 7211.90.20.29.19, 7211.90.80.11.00, 7211.90.80.19.00, 7211.90.80.21.12, 7211.90.80.21.13, 7211.90.80.21.19, 7211.90.80.29.12, 7211.90.80.29.13, 7211.90.80.29.19, 7212.30.00.11.11, 7212.30.00.11.12, 7212.30.00.19.11, 7212.30.00.19.12, 7212.30.00.21.11, 7212.30.00.21.12, 7212.30.00.29.11, 7212.30.00.29.12, 7212.40.80.10.11, 7212.40.80.10.19, 7212.40.80.10.21, 7212.40.80.90.11, 7212.40.80.90.19, 7212.40.80.90.21, 7212.50.90.90.18, 7212.50.90.90.20, 7225.50.80.00.11, 7225.50.80.00.12, 7225.92.00.00.10, 7225.92.00.00.90, 7225.99.00.00.10, 7225.99.00.00.90, 7226.92.00.00.11, 7226.92.00.00.12, 7226.99.30.00.11, 7226.99.30.00.19, 7226.99.70.00.11, ve 7226.99.70.00.19 kodları altında kayıtlı bulunuyor.