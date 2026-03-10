 |  Giriş 
Türkiye Güney Kore ve Çin’den ithal soğuk haddelenmiş ve kaplamalı çelikte damping tespit etti

Salı, 10 Mart 2026 10:27:22 (GMT+3)   |   İstanbul

Ticaret Bakanlığı, Çin ve Güney Kore’den ithal soğuk haddelenmiş yassı çelik (tavlanmamış olanlar hariç), galvaniz kaplanmış yassı çelik ve boyalı yassı çeliğe yönelik başlattığı antidamping vergisi soruşturmasına ilişkin nihai bildirim raporunu yayımladı.

Soruşturma, yerel üreticiler adına Soğuk Haddeleme Galvanizli ve Boyalı Sac Üreticileri Derneği (SOGAD) tarafından yapılan başvuru üzerine 25 Aralık 2024 tarihinde başlatılmıştı.

1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan soruşturmada Çin ve Güney Kore’den yapılan söz konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerel sektöre zarar verdiği tespit edildi. CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları, Çin merkezli Angang Steel için %24,85, Baoshan Iron & Steel için %32,09, Shougang Jingtang United Iron&Steel için %30,89, Baosteel Zhanjiang Iron & Steel dahil 14 şirket için %30,76 ve diğer Çinli ihracatçılar için %36 olurken, Güney Kore merkezli DK Dongshin Co. için %14,24, Hyundai Steel Company için %12,90, POSCO için %10,48, Dongkuk Coated Metal, KG Dongbu Steel ve POSCO Steeleon için %11,58 ve diğer Güney Koreli ihracatçılar için %27 oranında yer alıyor.

Hazırlanan nihai bildirim raporunun ilgili taraflarla paylaşılmasıyla birlikte soruşturma sürecinde son aşamaya gelindiği belirtilirken, nihai kararın İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından verileceği bildirildi.

Raporda açıklanan karardan memnun olduklarını belirten SOGAD Genel Sekreteri Asuman Gürsoy, oranların tahminlere paralel olduğunu ve nihai kararı beklediklerini ifade etti.

SteelOrbis’in verilerine göre 2025 yılında Türkiye, Güney Kore ve Çin’den sırasıyla 386.720 mt ve 247.612 mt soğuk haddelenmiş yassı çelik, 251.317 mt ve 152.971 mt galvanizli sac, 10.040 mt ve 94.997 mt boyalı sac ithalatı gerçekleştirdi.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209.15.00.10.00, 7209.15.00.90.00, 7209.16.90.10.00, 7209.16.90.90.00, 7209.17.90.10.00, 7209.17.90.90.00, 7209.18.91.10.00, 7209.18.91.90.00, 7209.18.99.10.00, 7209.18.99.90.00, 7209.25.00.10.00, 7209.25.00.90.00, 7209.26.90.10.00, 7209.26.90.90.00, 7209.27.90.10.00, 7209.27.90.90.00, 7209.28.90.10.00, 7209.28.90.90.00, 7209.90.20.11.00, 7209.90.20.19.00, 7209.90.80.21.11, 7209.90.80.21.19, 7209.90.80.29.11, 7209.90.80.29.19, 7210.41.00.10.11, 7210.41.00.10.19, 7210.41.00.90.11, 7210.41.00.90.19, 7210.49.00.10.11, 7210.49.00.10.19, 7210.49.00.90.11, 7210.49.00.90.19, 7210.70.80.10.11, 7210.70.80.10.19, 7210.70.80.90.11, 7210.70.80.90.19, 7210.90.80.10.11, 7210.90.80.10.19, 7210.90.80.90.11, 7210.90.80.90.19, 7211.23.30.00.11, 7211.23.30.00.12, 7211.23.30.00.19, 7211.23.80.10.11, 7211.23.80.10.19, 7211.23.80.90.11, 7211.23.80.90.13, 7211.23.80.90.19, 7211.29.00.10.11, 7211.29.00.10.12, 7211.29.00.21.00, 7211.29.00.29.00, 7211.29.00.31.00, 7211.29.00.39.00, 7211.90.20.11.00, 7211.90.20.19.00, 7211.90.20.21.11, 7211.90.20.21.19, 7211.90.20.29.11, 7211.90.20.29.19, 7211.90.80.11.00, 7211.90.80.19.00, 7211.90.80.21.12, 7211.90.80.21.13, 7211.90.80.21.19, 7211.90.80.29.12, 7211.90.80.29.13, 7211.90.80.29.19, 7212.30.00.11.11, 7212.30.00.11.12, 7212.30.00.19.11, 7212.30.00.19.12, 7212.30.00.21.11, 7212.30.00.21.12, 7212.30.00.29.11, 7212.30.00.29.12, 7212.40.80.10.11, 7212.40.80.10.19, 7212.40.80.10.21, 7212.40.80.90.11, 7212.40.80.90.19, 7212.40.80.90.21, 7212.50.90.90.18, 7212.50.90.90.20, 7225.50.80.00.11, 7225.50.80.00.12, 7225.92.00.00.10, 7225.92.00.00.90, 7225.99.00.00.10, 7225.99.00.00.90, 7226.92.00.00.11, 7226.92.00.00.12, 7226.99.30.00.11, 7226.99.30.00.19, 7226.99.70.00.11 ve 7226.99.70.00.19 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


