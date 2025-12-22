 |  Giriş 
Türkiye beş ülkeden ithal kalay kaplamalı yassı çeliğe antidamping vergisi getirdi

Pazartesi, 22 Aralık 2025 10:40:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre Ticaret Bakanlığı, Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Sırbistan’dan ithal kalayla kaplanmış demir veya alaşımsız çelikten haddelenmiş yassı çeliğe (kalay kaplı teneke) yönelik başlattığı antidamping vergisi soruşturmasına ilişkin nihai kararını bildirdi.

1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan soruşturmada söz konusu beş ülkeden kalay kaplı teneke ithalatının dampingli olduğu ve yerel sektöre zarar verdiği tespit edildi. Bunun sonucunda söz konusu ürünlere 20 Aralık tarihinden itibaren geçerli olan antidamping vergileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Söz konusu vergiler CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanacak.

Ülke

Şirket

Dampinge karşı önlem (CIF bedelin yüzdesi)

 

Almanya

Thyssenkrupp Rasselstein GmbH

5,53

Diğerleri

11,05

 

 

 

Çin

Handan Jintai Packing Material Co., Ltd.

24,83

Handan Steel Group Hengshui Cold

Rolling Steel Co., Ltd.

23,88

Jiangsu Suxun New Material Co., Ltd.

24,73

Diğerleri

50,08

 

Güney Kore

KG Dongbu Steel Co., Ltd

12,54

Diğerleri

16,28

 

Japonya

Nippon Steel Corporation

20,29

Diğerleri

43,37

 

Sırbistan

HBIS Group Serbia Iron&Steel d.o.o. Beograd

15,43

Diğerleri

36,87

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.11.00, 7210.12.20, 7210.90.40, 7212.10.10, 7212.10.90 ve 7212.40.20 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

2024 yılında Türkiye'nin kalay kaplı teneke ithalatı Almanya'dan 48.391 mt, Çin'den 46.347 mt, Güney Kore'den 4.449 mt, Japonya'dan 81 mt ve Sırbistan'dan 3.508 mt seviyelerinden gerçekleşti.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Kota ve Vergiler 

