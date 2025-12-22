Türkiye beş ülkeden ithal kalay kaplamalı yassı çeliğe antidamping vergisi getirdi

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre Ticaret Bakanlığı, Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Sırbistan’dan ithal kalayla kaplanmış demir veya alaşımsız çelikten haddelenmiş yassı çeliğe (kalay kaplı teneke) yönelik başlattığı antidamping vergisi soruşturmasına ilişkin nihai kararını bildirdi.

1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan soruşturmada söz konusu beş ülkeden kalay kaplı teneke ithalatının dampingli olduğu ve yerel sektöre zarar verdiği tespit edildi. Bunun sonucunda söz konusu ürünlere 20 Aralık tarihinden itibaren geçerli olan antidamping vergileri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Söz konusu vergiler CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanacak.

Ülke Şirket Dampinge karşı önlem (CIF bedelin yüzdesi) Almanya Thyssenkrupp Rasselstein GmbH 5,53 Diğerleri 11,05 Çin Handan Jintai Packing Material Co., Ltd. 24,83 Handan Steel Group Hengshui Cold Rolling Steel Co., Ltd. 23,88 Jiangsu Suxun New Material Co., Ltd. 24,73 Diğerleri 50,08 Güney Kore KG Dongbu Steel Co., Ltd 12,54 Diğerleri 16,28 Japonya Nippon Steel Corporation 20,29 Diğerleri 43,37 Sırbistan HBIS Group Serbia Iron&Steel d.o.o. Beograd 15,43 Diğerleri 36,87

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.11.00, 7210.12.20, 7210.90.40, 7212.10.10, 7212.10.90 ve 7212.40.20 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

2024 yılında Türkiye'nin kalay kaplı teneke ithalatı Almanya'dan 48.391 mt, Çin'den 46.347 mt, Güney Kore'den 4.449 mt, Japonya'dan 81 mt ve Sırbistan'dan 3.508 mt seviyelerinden gerçekleşti.