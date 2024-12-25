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Türkiye Çin ve G. Kore’den ithal soğuk haddelenmiş çelik, galvanizli ve boyalı saca soruşturma açtı

Çarşamba, 25 Aralık 2024 09:33:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre Türkiye, Çin ve Güney Kore’den ithal soğuk haddelenmiş yassı çelik (tavlanmamış olanlar hariç), galvanizli ve boyalı saca yönelik antidamping soruşturması başlattı. Soruşturma 1 Temmuz 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.

Söz konusu soruşturma, yerel üreticiler adına Soğuk Haddeleme Galvanizli ve Boyalı Sac Üreticileri Derneği tarafından yapılan başvuru üzerine başlatıldı. Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin bakanlığın istatistik veri tabanında yer alan veriler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Çin ve Güney Kore’den yapılan söz konusu ürünlerin ithalatının iç piyasada maddi zarara yol açtığı değerlendirildi.

SteelOrbis’in verilerine göre 2023 yılında Türkiye, Güney Kore ve Çin’den sırasıyla 327.407 mt ve 189.931 mt soğuk haddelenmiş rulo, 239.727 mt ve 58.832 mt galvanizli sac, 7.228 mt ve 17.346 mt boyalı sac ithal etti.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7209.15.00.10.00, 7209.15.00.90.00, 7209.16.90.10.00, 7209.16.90.90.00, 7209.17.90.10.00, 7209.17.90.90.00, 7209.18.91.10.00, 7209.18.91.90.00, 7209.18.99.10.00, 7209.18.99.90.00, 7209.25.00.10.00, 7209.25.00.90.00, 7209.26.90.10.00, 7209.26.90.90.00, 7209.27.90.10.00, 7209.27.90.90.00, 7209.28.90.10.00, 7209.28.90.90.00, 7209.90.20.11.00, 7209.90.20.19.00, 7209.90.80.21.11, 7209.90.80.21.19, 7209.90.80.29.11, 7209.90.80.29.19, 7210.41.00.10.11, 7210.41.00.10.19, 7210.41.00.90.11, 7210.41.00.90.19, 7210.49.00.10.11, 7210.49.00.10.19, 7210.49.00.90.11, 7210.49.00.90.19, 7210.70.80.10.11, 7210.70.80.10.19, 7210.70.80.90.11, 7210.70.80.90.19, 7210.90.80.10.11, 7210.90.80.10.19, 7210.90.80.90.11, 7210.90.80.90.19, 7211.23.30.00.11, 7211.23.30.00.12, 7211.23.30.00.19, 7211.23.80.10.11, 7211.23.80.10.19, 7211.23.80.90.11, 7211.23.80.90.13, 7211.23.80.90.19, 7211.29.00.10.11, 7211.29.00.10.12, 7211.29.00.21.00, 7211.29.00.29.00, 7211.29.00.31.00, 7211.29.00.39.00, 7211.90.20.11.00, 7211.90.20.19.00, 7211.90.20.21.11, 7211.90.20.21.19, 7211.90.20.29.11, 7211.90.20.29.19, 7211.90.80.11.00, 7211.90.80.19.00, 7211.90.80.21.12, 7211.90.80.21.13, 7211.90.80.21.19, 7211.90.80.29.12, 7211.90.80.29.13, 7211.90.80.29.19, 7212.30.00.11.11, 7212.30.00.11.12, 7212.30.00.19.11, 7212.30.00.19.12, 7212.30.00.21.11, 7212.30.00.21.12, 7212.30.00.29.11, 7212.30.00.29.12, 7212.40.80.10.11, 7212.40.80.10.19, 7212.40.80.10.21, 7212.40.80.90.11, 7212.40.80.90.19, 7212.40.80.90.21, 7212.50.90.90.18, 7212.50.90.90.20, 7225.50.80.00.11, 7225.50.80.00.12, 7225.92.00.00.10, 7225.92.00.00.90, 7225.99.00.00.10, 7225.99.00.00.90, 7226.92.00.00.11, 7226.92.00.00.12, 7226.99.30.00.11, 7226.99.30.00.19, 7226.99.70.00.11 ve 7226.99.70.00.19 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Kaplamalı Galvanizli Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Türkiye Avrupa Kota ve Vergiler 

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