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Tk accelis, SKF'nin Fransa ve İngiltere operasyonları için 10 yıllık çelik tedarik anlaşması imzaladı

Salı, 28 Temmuz 2026 12:04:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman sanayi grubu thyssenkrupp AG'nin bağlı kuruluşu tk accelis Supply Chain Solutions (eski adıyla thyssenkrupp Materials Services), İsveçli rulman üreticisi SKF ile şirketin Fransa ve İngiltere'deki üretim operasyonlarında kullanılacak çelik çubuk ürünlerinin tedarikini yönetmek üzere 10 yıllık stratejik bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında tk accelis, entegre bir tedarik zinciri yaklaşımıyla çelik çubuk malzemelerinin tedarikini yöneterek SKF'nin operasyonlarında güvenli, istikrarlı ve verimli malzeme erişimini sağlamayı hedefliyor.

Anlaşmanın merkezinde Global Control Tower çözümü yer alıyor

Söz konusu anlaşma, tk accelis Supply Chain Solutions'ın Global Control Tower çözümünün bir parçasını oluşturuyor. Teknoloji destekli bu platform; stratejik malzeme tedariki, tedarik zinciri yönetimi, lojistik, stok optimizasyonu ve dijital tedarik zinciri görünürlüğünü bir araya getiriyor.

Şirkete göre çözüm, üreticilere uçtan uca şeffaflık, öngörüye dayalı planlama ve proaktif risk yönetimi sağlayarak, giderek daha karmaşık hale gelen küresel tedarik zincirlerini yönetmelerine yardımcı olurken, ihtiyaç duyulan malzemelerin doğru zamanda ve doğru yerde hazır bulunmasını da garanti altına alıyor.

İş birliği operasyonel dayanıklılığı ve stok performansını artırmayı hedefliyor

Tk accelis, çelik tedarikini gelişmiş tedarik zinciri yönetimi yetenekleriyle entegre ederek SKF'nin Fransa ve İngiltere'deki tesislerinde operasyonel dayanıklılığı güçlendirmeyi, stok performansını iyileştirmeyi ve tedarik zinciri verimliliğini artırmayı destekleyeceğini belirtti.

Tk accelis Supply Chain Solutions Fransa Satış Direktörü François Pillavoine, uzun vadeli anlaşmanın SKF'nin şirkete stratejik tedarik zinciri ortağı olarak duyduğu güveni yansıttığını belirterek, önümüzdeki on yıl boyunca SKF'nin üretim hedeflerini desteklemekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

SKF tedarik sürekliliğini güçlendirmeyi hedefliyor

SKF Avrupa Havacılık Satın Alma Müdürü Ivan Bourgeois ise anlaşmanın şirketin Fransa ve İngiltere'deki büyümesini destekleme açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bourgeois, malzeme yönetimi konusunda uzmanlığa sahip ve güçlü bir küresel tedarik ağına erişimi bulunan bir iş ortağıyla çalışmanın SKF'nin operasyonel verimliliğini artırmasına, tedarik sürekliliğini güçlendirmesine ve değişen piyasa koşullarına daha hızlı yanıt vermesine yardımcı olacağını belirtti.

Şirketler, söz konusu anlaşmanın üreticilerin daha çevik, veri odaklı ve dayanıklı tedarik zincirleri oluşturmasına olanak tanıyan, geleneksel malzeme dağıtımının ötesine geçen stratejik iş birliklerine yönelik artan talebi yansıttığını ifade etti.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi ThyssenKrupp 

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