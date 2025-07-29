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Tubacex’in net kârı 2025’in ilk yarısında artarken, satış geliri düştü

Salı, 29 Temmuz 2025 14:32:38 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanya merkezli paslanmaz dikişsiz boru üreticisi Tubacex, bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin satış geliri yıllık %15,3 düşüşle 179,1 milyon € seviyesine gerilerken, net kârı ise 2024 yılının ikinci çeyreğine kıyasla %126,3 artışla 7,7 milyon € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Tubacex’in AVFÖK’ü, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 25,1 milyon €’a kıyasla 30 milyon € seviyesine yükseldi.

İlk yarıda şirketin satış geliri yıllık %9,2 düşüşle 361,4 milyon € seviyesinde yer alırken, net kârı yıllık %140,9 artışla 15,6 milyon € seviyesine çıktı. Aynı dönemde Tubacex’in AVFÖK’ü ise yıllık %21,8 artışla 61 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Şirket, 2025 yılının tamamına ilişkin beklentilerinin olumlu olduğunu belirtirken, küresel belirsizlik sebebiyle piyasa koşullarının devamlı olarak izlenmesi gerektiğine de dikkat çekti.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Tubacex 

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