Tubacex’in net kârı 2025’in ilk yarısında artarken, satış geliri düştü

İspanya merkezli paslanmaz dikişsiz boru üreticisi Tubacex, bu yılın ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin satış geliri yıllık %15,3 düşüşle 179,1 milyon € seviyesine gerilerken, net kârı ise 2024 yılının ikinci çeyreğine kıyasla %126,3 artışla 7,7 milyon € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Tubacex’in AVFÖK’ü, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 25,1 milyon €’a kıyasla 30 milyon € seviyesine yükseldi.

İlk yarıda şirketin satış geliri yıllık %9,2 düşüşle 361,4 milyon € seviyesinde yer alırken, net kârı yıllık %140,9 artışla 15,6 milyon € seviyesine çıktı. Aynı dönemde Tubacex’in AVFÖK’ü ise yıllık %21,8 artışla 61 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Şirket, 2025 yılının tamamına ilişkin beklentilerinin olumlu olduğunu belirtirken, küresel belirsizlik sebebiyle piyasa koşullarının devamlı olarak izlenmesi gerektiğine de dikkat çekti.