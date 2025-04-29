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Tubacex’in satış geliri birinci çeyrekte düşüş gösterdi

Salı, 29 Nisan 2025 15:09:36 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanya merkezli paslanmaz dikişsiz boru üreticisi Tubacex, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin satış geliri yıllık %2,3 düşüşle 182,3 milyon € seviyesine gerilerken, vergi öncesi kârı ise 2024 yılının birinci çeyreğine kıyasla %130,8 artışla 11,2 milyon € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Tubacex’in AVFÖK’ü, geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 25 milyon €’a kıyasla 30,9 milyon € seviyesine yükseldi.

Şirkete göre ADNOC ve Petrobras ile yapılan sözleşmelerin desteğiyle ikinci yarıda sonuçların iyileşmesi ve böylece 2025 yılında kademeli bir toparlanma gözlenmesi bekleniyor.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Tubacex 

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