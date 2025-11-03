 |  Giriş 
Tubacex’in net kârı 2025’in ilk çeyreğinde %85 düştü, Ocak-Eylül döneminde %17 artış kaydetti

Pazartesi, 03 Kasım 2025 14:17:00 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanya merkezli paslanmaz dikişsiz boru üreticisi Tubacex, bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin satış geliri yıllık %3,9 düşüşle 164,4 milyon € seviyesine gerilerken, net kârı ise 2024 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla %85,7 düşüşle 1,1 milyon € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Tubacex’in AVFÖK’ü, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 28 milyon €’a kıyasla 23,7 milyon € seviyesine indi.

Yılın Ocak-Eylül döneminde şirketin satış geliri nikel fiyatlarındaki düşüşe ve doların avro karşısında düzenli olarak değer kaybetmesine bağlı olarak yıllık %7,6 düşüşle 525,9 milyon € seviyesinde yer alırken, net kârı yıllık %17,4 artışla 16,7 milyon € seviyesine çıktı. Aynı dönemde Tubacex’in AVFÖK’ü ise yıllık %8,4 artışla 84,6 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Şirket 2025 yılına ilişkin olumlu beklentilerini korusa da piyasadaki dalgalanmaları göz önünde bulundurarak 2026 mali yılı için tüm senaryoları gözden geçirdiğini, mevcut marjları korumak ve tüm iş kollarında faaliyetlerini sürdürmek için gerekli her önlemi aldığını ifade etti.


