 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Trump’tan...

Trump’tan İran ile ticaret yapan ülkelere %25 vergi tehdidi

Çarşamba, 14 Ocak 2026 10:56:21 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İran ile ticaret yapan ülkelerin ABD ile gerçekleştirdiği tüm ticari faaliyetlerin %25 oranında vergiye tabi tutulacağını duyurdu. Açıklama, İran’da devam eden hükümet karşıtı protestolara yanıt olarak yapıldı.

ABD, uzun yıllardır İran’a ağır yaptırımlar uyguluyor ve bu yaptırımlar, İran’ın ekonomik faaliyetlerinin geniş bir bölümünü kapsıyor.

Çin’den vergi açıklamasına tepki

Açıklamaya hızlı bir yanıt veren Çin, önerilen önlemi eleştirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin yönetiminin vergilere ilişkin tutumunun “istikrarlı ve net” olduğunu belirterek vergi savaşlarının kazananı olmayacağını yineledi.

Mao, Çin’in meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını da sözlerine ekledi. Çin, İran’ın en yakın ekonomik ve siyasi ortaklarından biri olarak görülüyor.

Müttefikler gelişmeleri izliyor

ABD’nin diğer büyük ticaret ortaklarının ise daha temkinli bir yaklaşım sergilediği görüldü. ABD ile ticaret anlaşmaları bulunan Japonya ve Güney Kore, durumu yakından takip ettiklerini bildirdi.

Reuters’un haberine göre her iki ülkeden yetkililer, ABD’nin açıklamasının kapsamı ve etkileri netleştikten sonra uygun yanıtı vereceklerini ifade etti.

ABD’nin 232. Madde vergileri kapsamında demir-çelik ithalatına %50 oranında vergi uygulanıyor. Ancak Trump yönetiminin tüm ülkelerden yapılan ithalata getirdiği %40’a varan karşılıklı vergiler, demir-çelik ithalatını kapsamıyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

ABD Tayvan’dan ithal korozyona dayanıklı çeliğe vergi getirmedi

12 Oca | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik incelemelerin ön sonuçlarını açıkladı

12 Oca | Çelik Haberler

ABD Güney Kore’den ithal kaynaklı hat borusuna vergi getirmedi

02 Oca | Çelik Haberler

ABD dört ülkeden ithal korozyona dayanıklı çelik için nihai teşvik oranlarını açıkladı

29 Ara | Çelik Haberler

ABD Cezayir’den ithal inşaat demirine geçici antidamping vergisi getirdi

23 Ara | Çelik Haberler

ABD ile Güney Kore arasında ticaret anlaşması imzalandı

04 Ara | Çelik Haberler

ABD altı ülkeden ithal taneleri yönlendirilmemiş silisli saca dönem sonu incelemeleri başlattı

01 Ara | Çelik Haberler

ABD’de Aralık ayı hurda fiyatları Şükran Günü öncesi yatay veya hafif yukarı eğilimli

26 Kas | Hurda ve Hammadde

ABD Kaptan Demir Çelik’ten ithal inşaat demirine yönelik sübvansiyon kararını iptal etti

21 Kas | Çelik Haberler

ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın vergilerini iptal etmesi ithalatta yeniden artışa yol açabilir

14 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis