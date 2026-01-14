Trump’tan İran ile ticaret yapan ülkelere %25 vergi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İran ile ticaret yapan ülkelerin ABD ile gerçekleştirdiği tüm ticari faaliyetlerin %25 oranında vergiye tabi tutulacağını duyurdu. Açıklama, İran’da devam eden hükümet karşıtı protestolara yanıt olarak yapıldı.

ABD, uzun yıllardır İran’a ağır yaptırımlar uyguluyor ve bu yaptırımlar, İran’ın ekonomik faaliyetlerinin geniş bir bölümünü kapsıyor.

Çin’den vergi açıklamasına tepki

Açıklamaya hızlı bir yanıt veren Çin, önerilen önlemi eleştirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin yönetiminin vergilere ilişkin tutumunun “istikrarlı ve net” olduğunu belirterek vergi savaşlarının kazananı olmayacağını yineledi.

Mao, Çin’in meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını da sözlerine ekledi. Çin, İran’ın en yakın ekonomik ve siyasi ortaklarından biri olarak görülüyor.

Müttefikler gelişmeleri izliyor

ABD’nin diğer büyük ticaret ortaklarının ise daha temkinli bir yaklaşım sergilediği görüldü. ABD ile ticaret anlaşmaları bulunan Japonya ve Güney Kore, durumu yakından takip ettiklerini bildirdi.

Reuters’un haberine göre her iki ülkeden yetkililer, ABD’nin açıklamasının kapsamı ve etkileri netleştikten sonra uygun yanıtı vereceklerini ifade etti.

ABD’nin 232. Madde vergileri kapsamında demir-çelik ithalatına %50 oranında vergi uygulanıyor. Ancak Trump yönetiminin tüm ülkelerden yapılan ithalata getirdiği %40’a varan karşılıklı vergiler, demir-çelik ithalatını kapsamıyor.