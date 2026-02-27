ABD Türkiye’den ithal büyük çaplı kaynaklı boru için telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal edilen büyük çaplı kaynaklı boruya uygulanan telafi edici vergi için açılan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki inceleme döneminde ilgili üreticilerin ya da ihracatçıların bahsi geçen ürünün ABD’ye satışlarında teşvik aldığını tespit etti.

Bu doğrultuda HDM Çelik Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. için nihai teşvik oranı ön sonuçlarda olduğu gibi %4,40 olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7305.31.4000, 7305.31.6090, 7305.39.1000, ve 7305.39.5000 kodları altında kayıtlı bulunuyor. 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.1060 ve 7305.19.5000 kodları altında bulunup 406,4 mm çapından daha geniş borular da vergi kapsamında kabul edilecek.