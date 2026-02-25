ABD beş ülkeden ithal filmaşine vergi uygulamaya devam edecek

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Brezilya, Endonezya, Meksika, Moldova ve Trinidad ve Tobago’dan ithal edilen filmaşin için uygulanan antidamping vergilerinin ve Brezilya’ya yönelik telafi edici verginin kaldırılması durumunda maddi zarar yaşanmaya devam edeceğine karar kıldı. Bu nedenle komisyon bu ürüne yönelik vergileri kaldırmayacak.

Ağırlıklı ortalama damping marjları Brezilya için %74,35-94,73, Endonezya için %4,06, Meksika için %20,11, Moldova için %369,10 ve Trinidad ve Tobago için %11,40 seviyelerinde yer alırken, Brezilya’dan yapılan ithalata ayrıca %2,76-6,74 telafi edici vergi uygulanacak.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7213.91.3000, 7213.91.3010, 7213.91.3011, 7213.91.3015, 7213.91.3020, 7213.91.3090, 7213.91.3091, 7213.91.3092, 7213.91.3093, 7213.91.4500, 7213.91.4510, 7213.91.4590, 7213.91.6000, 7213.91.6010, 7213.91.6090, 7213.99.0030, 7213.99.0031, 7213.99.0038, 7213.99.0090, 7227.20.0000, 7227.20.0010, 7227.20.0020, 7227.20.0030, 7227.20.0080, 7227.20.0090, 7227.20.0095, 7227.90.6010, 7227.90.6020, 7227.90.6050, 7227.90.6051, 7227.90.6053, 7227.90.6058, 7227.90.6059, 7227.90.6080 ve 7227.90.6085 kodları altında kayıtlı bulunuyor.