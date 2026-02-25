 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD...

ABD beş ülkeden ithal filmaşine vergi uygulamaya devam edecek

Çarşamba, 25 Şubat 2026 11:22:06 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Brezilya, Endonezya, Meksika, Moldova ve Trinidad ve Tobago’dan ithal edilen filmaşin için uygulanan antidamping vergilerinin ve Brezilya’ya yönelik telafi edici verginin kaldırılması durumunda maddi zarar yaşanmaya devam edeceğine karar kıldı. Bu nedenle komisyon bu ürüne yönelik vergileri kaldırmayacak.

Ağırlıklı ortalama damping marjları Brezilya için %74,35-94,73, Endonezya için %4,06, Meksika için %20,11, Moldova için %369,10 ve Trinidad ve Tobago için %11,40 seviyelerinde yer alırken, Brezilya’dan yapılan ithalata ayrıca %2,76-6,74 telafi edici vergi uygulanacak.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7213.91.3000, 7213.91.3010, 7213.91.3011, 7213.91.3015, 7213.91.3020, 7213.91.3090, 7213.91.3091, 7213.91.3092, 7213.91.3093, 7213.91.4500, 7213.91.4510, 7213.91.4590, 7213.91.6000, 7213.91.6010, 7213.91.6090, 7213.99.0030, 7213.99.0031, 7213.99.0038, 7213.99.0090, 7227.20.0000, 7227.20.0010, 7227.20.0020, 7227.20.0030, 7227.20.0080, 7227.20.0090, 7227.20.0095, 7227.90.6010, 7227.90.6020, 7227.90.6050, 7227.90.6051, 7227.90.6053, 7227.90.6058, 7227.90.6059, 7227.90.6080 ve 7227.90.6085 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

ABD Meksika’dan ithal filmaşine yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

18 Şub | Çelik Haberler

ABD Ukrayna’dan ithal filmaşine yönelik antidamping incelemesini durdurdu

13 Şub | Çelik Haberler

ABD Çin’den ithal filmaşine vergi uygulamaya devam edecek

28 Oca | Çelik Haberler

ABD Çin’den ithal filmaşine yönelik antidamping incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

27 Ağu | Çelik Haberler

ABD Çin’den ithal filmaşine telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

26 Ağu | Çelik Haberler

Meksika’da uzun mamul fiyatları Kanada’ya yapılan satışların artmasının desteğiyle aynı kaldı

22 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de ithal inşaat demiri ve filmaşin fiyatları arz sıkıntısının devam etmesiyle yükselişini sürdürdü

22 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de yerel inşaat demiri ve filmaşin fiyatları dördüncü hafta değişmedi

22 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de ithal uzun mamul fiyatları ithalatın düşük olması ve yerel fiyatların aynı kalmasıyla yatay seyretti

15 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de ithal uzun mamul fiyatları arzın azalmasıyla aynı kaldı veya yükseldi, ithalatçılar yüksek maliyetlerden endişeli

08 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Pazaryeri Teklifleri

Filmaşin-Kangal Demir
Çap:  6 - 16 mm
TS708/S420/B420C/B420B
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Filmaşin-Kangal Demir
Çap:  5,5 - 28 mm
EN 10016-2 AISI1006/1008/1010/1012/1015/1017
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Filmaşin-Kangal Demir
Çap:  5 - 16 mm
SAE 1006 - 1008 - 1010
ÖZKANLAR METAL DEMIR CELIK
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis