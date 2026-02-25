ABD Meksika’dan ithal ince etli dikdörtgen boruya yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Meksika’dan ithal ince etli dikdörtgen boruya yönelik 1 Ağustos 2023 ve 31 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Meksikalı ihracatçıların ABD’ye söz konusu ürünü normal değerlerin altından sattığını tespit etti. Böylece bakanlığın belirlediği ortalama damping marjları Perfiles LM, S.A. de C.V. için %11,77, Regiomontana de Perfiles y Tubos S. de R.L. de C.V. için %7,70 ve Aceros Cuatro Caminos S.A. de C.V./Productos Laminados de Monterrey S.A. de C.V., Maquilacero S.A. de C.V./Tecnicas de Fluidos S.A. de C.V. ile Ternium Mexico S.A. de C.V. için %9,66 oranlarında yer alıyor.

Bununla birlikte ilgili ürünün satışını yapmadığı için 12 şirket için yapılan inceleme geri çekildi.