Trump, Yüksek Mahkeme kararı sonrası küresel çapta %10 oranında geçici vergiyi yürürlüğe koydu

Financial Times’ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, olağanüstü yetkiler kapsamında uygulanan geniş çaplı vergileri Yüksek Mahkemenin hukuka aykırı bulmasının ardından bugün itibarıyla küresel çapta tüm ithal ürünlere yönelik %10 oranında geçici vergi uygulamaya başladı. Söz konusu vergi, 1974 tarihli Ticaret Yasası’nın 122. Maddesi kapsamında devreye alındı ve kongre onayı olmaksızın en fazla 150 gün yürürlükte kalabilecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Yüksek Mahkeme, Trump’ın karşılıklı vergilerini başkanlık yetkisi kapsamında olmadığı gerekçesiyle anayasaya aykırı bularak iptal etmişti.

%15 planından %10'a geçiş

Trump, Truth Social platformunda vergi oranını %15’e yükseltme niyetini açıklamış olsa da ilk aşamada vergi, hukuki ve diplomatik baskılar nedeniyle %10 ile sınırlandırıldı. 122. Madde, kongre onayı olmadan 150 günlük süre için geçici tarife uygulanmasına izin veriyor. Bu sürenin ardından verginin devamı için kongrenin onayı gerekiyor.

ABD yönetimi, vergi stratejisini destekleyecek alternatif hukuki yolları değerlendirmeye devam ediyor. Vergi rejiminin nihai kapsamı ve süresine ilişkin ayrıntılar netleşmezken, küresel tedarik zincirleri ve ticaret ilişkilerini 2026’ya kadar etkileyebilecek hukuki ve politik gelişmeler iş dünyası ve hükümetler tarafından yakından takip ediliyor.