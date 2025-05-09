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Trump İngiltere’den ithal çelikteki vergileri kaldırmak için anlaşmaya vardı

Cuma, 09 Mayıs 2025 11:20:11 (GMT+3)   |   San Diego

ABD hükümeti, İngiltere ile yapılan 6 milyar $’lık ticaret anlaşması kapsamında Trump’ın 12 Mart tarihinde ABD yerel çelik sektörünü güçlendirmek ve yerel üreticileri küresel arz fazlası ile damping sorunlarından korumak maksadıyla küresel çapta uygulamaya başladığı %25’lik vergilerden İngiltere’yi muaf tuttuğunu açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre İngiltere'den ithal çelik ürünler için yeni bir kota sistemi getirilecek.

Trump, karşılıklı vergilerle ilgili olarak, “İngiltere’yle yapılan anlaşma, ABD’nin küresel ticaret sistemini alt üst ettiğini gösteriyor. Önceki yönetimler 25 yıldır bu anlaşmayı yapmaya çalışıyordu. Bizim ise sadece 45 günümüzü aldı. İngiltere artık ABD’den ithal ürünlere daha açık,” şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı ise anlaşma sayesinde İngiltere merkezli işletmelere koruma sağlandığını ve binlerce işin kurtarıldığını belirtti.

İngiltere ile yapılan anlaşma kapsamında British Steel’in kamulaştırılmasına yönelik adımlar da yer alıyor. Bu hamle, başta İngiltere’nin ham çelik üretimi yapan tek tesisi olan Scunthorpe tesisi olmak üzere şirketin geleceğini güvence altına alabilir.

British Steel’in kamulaştırma süreci kapsamında şirketin tüm varlıkları, borçları ve süreçleri İngiltere hükümetine devredilecek. Şirketin mali durumunun düzeltilmesi ve faaliyetlerinin devam etmesi için kamu fonu kullanılması bekleniyor.

Bununla birlikte yeni ticaret anlaşması kapsamında 10 milyar $ değerinde uçak parçası alımı yapılacak. İngiltere’den ithal otomobile getirilen %25’lik vergi ise ilk 100.000 otomobil için %10’a çekilecek.

ABD yetkilileri bu hafta sonu Çinli meslektaşları ile görüşüp iki ülke arasındaki vergi gerilimini yumuşatmaya çalışacak.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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