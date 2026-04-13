ABD Güney Kore’den ithal sıcak rulo saca yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 13 Nisan 2026 11:11:50 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal bazı sıcak haddelenmiş yassı mamullere yönelik 1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, inceleme dönemi içinde Güney Kore merkezli bazı üreticilerin ve ihracatçıların teşvik aldığını tespit etti. 

Teşvik oranları Hyundai Steel Company için %1,28 ve POSCO için %3,71 olarak belirlendi. Bununla birlikte 13 şirkete yönelik inceleme geri çekildi.

Nihai sonuçların, ön sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


