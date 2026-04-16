ABD Çin’den ithal OCTG boruya yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Çin’den ithal petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde kullanılan (OCTG) boruya yönelik dönem sonu antidamping vergisi ve telafi edici vergi incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık vergilerin kaldırılması durumunda dampingin ve iç piyasaya verilen zararın devam ya da tekrar edebileceğini tespit etti.

Bu doğrultuda damping marjları en fazla %99,14 olarak belirlenirken, teşvik oranları bazı üreticiler için %20,90-26,19 aralığında, diğer üreticiler içinse %23,82 oranında tespit edildi.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7304.29.10.10, 7304.29.10.20, 7304.29.10.30, 7304.29.10.40, 7304.29.10.50, 7304.29.10.60, 7304.29.10.80, 7304.29.20.10, 7304.29.20.20, 7304.29.20.30, 7304.29.20.40, 7304.29.20.50, 7304.29.20.60, 7304.29.20.80, 7304.29.31.10, 7304.29.31.20, 7304.29.31.30, 7304.29.31.40, 7304.29.31.50, 7304.29.31.60, 7304.29.31.80, 7304.29.41.10, 7304.29.41.20, 7304.29.41.30, 7304.29.41.40, 7304.29.41.50, 7304.29.41.60, 7304.29.41.80, 7304.29.50.15, 7304.29.50.30, 7304.29.50.45, 7304.29.50.60, 7304.29.50.75, 7304.29.61.15, 7304.29.61.30, 7304.29.61.45, 7304.29.61.60, 7304.29.61.75, 7305.20.20.00, 7305.20.40.00, 7305.20.60.00, 7305.20.80.00, 7306.29.10.30, 7306.29.10.90, 7306.29.20.00, 7306.29.31.00, 7306.29.41.00, 7306.29.60.10, 7306.29.60.50, 7306.29.81.10 ve 7306.29.81.50 kodları altında bulunuyor.