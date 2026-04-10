ABD Japonya’dan ithal sıcak rulo saca yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Japonya’dan ithal sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlere yönelik 1 Ekim 2023 ve 30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Japon ihracatçıların ABD’ye söz konusu ürünü normal değerlerin altından sattığını tespit etti. Böylece ortalama damping marjları Nippon Steel, Nippon Steel Nisshin Co., Ltd., Nippon Steel Trading Corporation, JFE Steel Corporation, JFE Shoji Trade Corporation, JFE Shoji Corporation, Honda Trading Corporation, Marubeni-Itochu Steel Inc, Tetsusho Kayaba Corporation ve Toyo Corporation için %13,07, Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd. için ise sıfır olarak belirlendi.

Bununla birlikte JFE Shoji Trade America için yapılan inceleme yerel üreticilerin başvurularını geri çekmesiyle sonlandırıldı.

İncelemenin nihai sonuçları, ön sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 120 gün içerisinde yayımlanacak.