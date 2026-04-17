ABD altı ülkeden ithal silisli saca yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı İsveç, Almanya, Çin, Güney Kore, Tayvan ve Japonya’dan ithal taneleri yönlendirilmemiş silisli saca yönelik dönem sonu antidamping vergisi ve Çin ile Tayvan’dan ithal aynı ürüne yönelik telafi edici vergi incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık vergilerin kaldırılması durumunda dampingin ve iç piyasaya verilen zararın devam ya da tekrar edebileceğini tespit etti.

Ağırlıklı ortalama damping marjları İsveç için %126,72’ye, Almanya için %98,84’e, Çin için %407,52’ye, Kore için %88’e, Tayvan için %52,23’e ve Japonya için %204,79’a kadar belirlendi. Öte yandan, teşvik oranları Çinli ihracatçılar için %158,88, Leicong Industrial Company, Ltd. için %17,12 ve diğer Tayvanlı ihracatçılar için %8,61 olarak tespit edildi.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7225.19.0000, 7226.19.1000 ve 7226.19.9000 kodları altında bulunuyor.