ABD Meksika’dan ithal filmaşine yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Meksika’dan ithal karbon ve alaşımlı çelikten filmaşine yönelik 1 Ekim 2023 ve 30 Eylül 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Meksika merkezli Deacero S.A.P.I. de C.V./Deacero Summit S.A.P.I. de C.V.’nin ABD’ye söz konusu ürünü normal değerlerin altından sattığını tespit etti. Böylece bakanlığın Deacero S.A.P.I. de C.V./Deacero Summit S.A.P.I. de C.V. için belirlediği ortalama damping marjı %15,97 oldu.

Bununla birlikte ilgili ürünün satışını yapmadığı için yedi şirket için yapılan inceleme geri çekildi.