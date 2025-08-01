 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Trump...

Trump Meksika için vergileri 90 gün daha erteledi

Cuma, 01 Ağustos 2025 10:41:30 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Başkanı Trump Meksika’ya yönelik 1 Ağustos tarihinde devreye girmesi beklenen vergileri ertelediğini açıkladı. Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamaya göre Meksika ile yapılacak anlaşmanın içeriği diğer ülkelere kıyasla daha farklı olacağından müzakerelerin devam etmesi için 90 günlük süre tanındı.

Öte yandan V.V.O.S. Selections Inc. ve Plastic Services and Products şirketleri Trump’ın “özgürlük günü” olarak adlandırdığı 2 Nisan tarihinde getirdiği vergilerle 1977 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Yetkili Yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle Trump hakkında Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nde görülecek bir dava süreci başlattı. Bu dava süreci diğer farklı yasalar kapsamında çelik ve alüminyum ithalatına uygulanacak vergileri etkilemeyecek.

Mahkeme Mayıs ayının sonunda vergileri herhangi bir sınırı olmadığı gerekçesiyle iptal etmiş ve Trump’ın sürekli olarak atıfta bulunduğu yasanın başkana vergiler konusunda sınırsız bir yetki tanımadığını ifade etmişti.

9 Nisan tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen vergiler ilgili ülkelerin müzakerelere devam edebilmesi için 90 gün ertelenmişti. Bugüne kadar ABD ile vergiler konusunda anlaşmaya varan ülkelerin sayısı 10’u geçmiyor. Bununla birlikte bugün itibarıyla diğer ülkelere %10-20 arasında değişen vergiler uygulanacak.


Etiketler: ABD Meksika Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

ABD dokuz ülkeden ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik damping marjlarını belirledi

14 Nis | Çelik Haberler

Trump bazı ülkeleri karşılıklı vergilerden muaf tutabilir, ABD borsaları yukarı yönlü

25 Mar | Çelik Haberler

ABD Meksika ve Kanada’ya getirdiği vergileri erteledi

07 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin Kanada ve Meksika’ya yönelik vergileri resmen yürürlükte, Çin’e vergiler iki katına çıkarıldı

04 Mar | Çelik Haberler

Canacero: ABD'nin yeni vergisi Kuzey Amerika değer zincirini ve bölgesel entegrasyonu riske atıyor

12 Şub | Çelik Haberler

ABD dört ülkeden ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik vergi soruşturmasının ön sonuçlarını açıkladı

11 Şub | Çelik Haberler

Meksika ile ABD Brezilya’dan ithal çeliğe vergi muafiyeti getirilmesini resmileştirmek üzere

02 Ağu | Çelik Haberler

ABD Meksika üzerinden ithal edilen çelik için %25 vergi getirdi

11 Tem | Çelik Haberler

Cleveland-Cliffs Meksika’dan yapılan ithalatı vergilendirmeye yönelik tasarıya destek verdi

25 Haz | Çelik Haberler

ABD Meksika’dan ithal inşaat demirine yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

08 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis