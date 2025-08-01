Trump Meksika için vergileri 90 gün daha erteledi

ABD Başkanı Trump Meksika’ya yönelik 1 Ağustos tarihinde devreye girmesi beklenen vergileri ertelediğini açıkladı. Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamaya göre Meksika ile yapılacak anlaşmanın içeriği diğer ülkelere kıyasla daha farklı olacağından müzakerelerin devam etmesi için 90 günlük süre tanındı.

Öte yandan V.V.O.S. Selections Inc. ve Plastic Services and Products şirketleri Trump’ın “özgürlük günü” olarak adlandırdığı 2 Nisan tarihinde getirdiği vergilerle 1977 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Yetkili Yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle Trump hakkında Uluslararası Ticaret Mahkemesi’nde görülecek bir dava süreci başlattı. Bu dava süreci diğer farklı yasalar kapsamında çelik ve alüminyum ithalatına uygulanacak vergileri etkilemeyecek.

Mahkeme Mayıs ayının sonunda vergileri herhangi bir sınırı olmadığı gerekçesiyle iptal etmiş ve Trump’ın sürekli olarak atıfta bulunduğu yasanın başkana vergiler konusunda sınırsız bir yetki tanımadığını ifade etmişti.

9 Nisan tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen vergiler ilgili ülkelerin müzakerelere devam edebilmesi için 90 gün ertelenmişti. Bugüne kadar ABD ile vergiler konusunda anlaşmaya varan ülkelerin sayısı 10’u geçmiyor. Bununla birlikte bugün itibarıyla diğer ülkelere %10-20 arasında değişen vergiler uygulanacak.