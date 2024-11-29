Toyota’nın küresel araç üretimi Ekim ayında arka arkaya dokuzuncu defa geriledi

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, küresel araç üretiminin bu yıl Ekim ayında %0,8 düşüşle 893.164 adet seviyesine gerilediğini ve arka arkaya 9 aydır aşağı yönlü hareket görüldüğünü açıkladı. Ekim ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %8,3 artışla 306.059 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %4,9 düşüşle 587.105 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %1,4 artışla 903.103 adet olarak gerçekleşti.
Yılın Ocak-Ekim döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %5,1 düşüşle 7.882.735 adet seviyesine gerilerken, küresel araç satışları yıllık %1,5 düşüşle 8.333.341 seviyesinde yer aldı.