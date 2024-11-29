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Toyota’nın küresel araç üretimi Ekim ayında arka arkaya dokuzuncu defa geriledi

Cuma, 29 Kasım 2024 10:46:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, küresel araç üretiminin bu yıl Ekim ayında %0,8 düşüşle 893.164 adet seviyesine gerilediğini ve arka arkaya 9 aydır aşağı yönlü hareket görüldüğünü açıkladı. Ekim ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %8,3 artışla 306.059 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %4,9 düşüşle 587.105 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %1,4 artışla 903.103 adet olarak gerçekleşti.

Yılın Ocak-Ekim döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %5,1 düşüşle 7.882.735 adet seviyesine gerilerken, küresel araç satışları yıllık %1,5 düşüşle 8.333.341 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

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