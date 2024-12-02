Japonya’nın araç üretimi Ocak-Eylül döneminde %8,9 düştü

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) bu yılın Eylül ayında yıllık %9,4 düşüşle 741.695 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Eylül döneminde ülkenin araç üretimi 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %8,9 düşerek 6.000.903 adet oldu.
Eylül ayında ülkede araç satışları yıllık %0,3 artışla 438.733 adet seviyesine çıkarken, satışlar yılın ilk dokuz ayında ise yıllık %8,5 düşüşle 3.299.869 adet seviyesinde kaydedildi.
Bununla birlikte araç ihracatı Eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %10,1 düşüşle 370.345 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Eylül döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %4 düşüşle 3.060.754 adet seviyesine indi.