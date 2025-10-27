 |  Giriş 
Toyota’nın küresel araç üretimi 2025’in Ocak-Eylül döneminde artmaya devam ediyor

Pazartesi, 27 Ekim 2025 14:29:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, bu yıl Eylül ayında küresel araç üretiminin yıllık %11,1 artışla 918.146 adede çıktığını açıkladı. Eylül ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %8,5 artışla 301.626 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %12,4 artarak 616.520 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %3,1 artışla 879.314 adet olarak gerçekleşti.

Yılın Ocak-Eylül döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %6,3 artışla 7.427.117 adet seviyesine yükselirken, küresel araç satışları yıllık %4,7 artışla 7.783.007 seviyesinde yer aldı.


