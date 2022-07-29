Toyota bakım çalışmaları nedeniyle Türkiye’deki tesisinde üretimi askıya alacak

Cuma, 29 Temmuz 2022 11:45:45 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre Japon otomobil üreticisi Toyota’nın Türkiye merkezli bağlı kuruluşu Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 1-14 Ağustos tarihleri arasında Sakarya’da bulunan tesisindeki üretimini askıya alacak.

Şirket söz konusu dönemde tesiste planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye küresel yarı iletken çip sıkıntısı ve tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle 7-12 Mart ve 4-18 Temmuz tarihleri arasında da Sakarya’da bulunan tesisindeki üretimini askıya almıştı.