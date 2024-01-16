Tosyalı Suudi Arabistan’da yassı çelik kompleksi inşa edecek

Salı, 16 Ocak 2024 14:15:07 (GMT+3) | İstanbul

Tosyalı Holding Suudi Arabistan’daki faaliyetlerini genişletmek amacıyla ülkenin Ras Al Khair sanayi bölgesinde yassı haddelenmiş çelik üretim kompleksi inşa etmek üzere Suudi Arabistan Ulusal Endüstriyel Kalkınma Merkezi ile mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Planlanan kompleks, otomotiv, gıda ambalajı, makine ve enerji sektörlerinde kullanılmak üzere yıllık 4 milyon mt sıcak rulo, soğuk rulo ile galvanizli sac, teneke levha ve silisli çelik üretim kapasitesine sahip olacak. Yeni kompleks sayesinde şirket Suudi Arabistan pazarındaki talebi karşılayacak ve ihracat gücünü artıracak.